Эта советская актриса довела Гафта до ручки на съемках: какое условие он поставил режиссеру

Александра Яковлева и Валентин Гафт стали главными героями картины «Чародеи» Константина Бромберга. Зрители высоко оценили игру талантливых артистов, которые, как оказалось, вне съемочной площадки практически ненавидели друг друга.

Дело в том, что Яковлева с первых дней работы смогла настроить коллектив против себя. Она долгие часы проводила у гримеров, из-за чего артисты постоянно задерживались, забывала текст и капризничала. И спустя несколько недель работы вся съемочная группа объявила ей бойкот, а Гафт, у которого с Яковлевой было множество общих сцен, и вовсе отказался сниматься с коллегой.

Чтобы спасти фильм, Бромбергу пришлось идти на уловки и с помощью изобретательного монтажа «соединять» артистов в кадре. Постановщик даже не пытался их помирить, так как понимал, что с Яковлевой никто не захочет работать, несмотря на все его старания. В итоге никто из зрителей не догадался о сложностях работы над фильмом, а режиссеру удалось представить двухсерийную ленту, ставшую классикой.