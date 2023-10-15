Эта советская актриса больше всех снималась в кино, но прославилась благодаря рекламе: точно видели

Карьера звезд экрана складывается по-разному. Одни актеры тщательно выбирают проекты, прежде чем согласиться на съемки в них, желая заполучить роли, которые обещают им славу. А их коллеги в то время принимают любые предложения о работе. Но добиться настоящей известности в таком случае очень сложно.

На собственном примере в этом убедилась Валентина Ананьина. Мало кто из россиян сейчас вспомнит ее имя, а ведь эта советская актриса больше всех снималась в кино. Ее фильмография включает в себя 191 роль.

Все дело в том, что большинство из героинь артистки были даже не второго, а скорее третьего плана.

Иногда она так мало времени проводила на экране, что ее имя даже не упоминали в титрах. Но именно эти незаметные персонажи в исполнении Ананьиной придавали фильмам необходимую глубину и реалистичность.

После развала СССР актриса снималась в российских сериалах. Долгожданная известность пришла к ней только в «нулевых» благодаря рекламе. Миллионы зрителей запомнили ее как добрую бабушку из роликов про продукты «Домик в деревне».