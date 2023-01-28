Эта сочная красотка с пятым размером груди сводит всех с ума: ахнете от вида ее форм

Направление plus-size в последние несколько лет становится все популярнее, открывая доступ барышням с нестандартной внешностью в мир большой моды. Одной из популярнейших моделей такого направления можно считать Дениз Бидо.

Американка в индустрии моды работает аж с 14 лет, куда попала, в основном, благодаря своему росту. Впервые звезда подиума снялась в 2001 году — это была реклама Aerie. Сейчас девушку можно увидеть на обложках самых популярных журналов.

Дениз — модель со стажем: она находится на передовой уже более 17 лет, а популярность ее с течением времени не снижается совершенно.

Бидо — ярчайший пример того, что не стоит стесняться своего тела, а пышные формы бывают крайне привлекательны.