Эта рыжая бестия сводила с ума мужчин в 90-е: не поверите глазам, увидев Эльвиру Болгову сейчас

Красавица Эльвира Болгова прославилась на всю страну благодаря ролям в фильмах «Тесты для настоящих мужчин», «Желанная», «Близнецы | Эгизаклар», «Моя большая армянская свадьба» и «Молодой Волкодав». Однако в последние годы артистку не видно на экранах.

После череды ярких проектов Болгова решила с головой уйти в семью и заняться воспитанием наследниц.

Старшей дочери актрисы, Глафире, 24 года, а младшей Радамире всего девять лет.

Тем не менее, звезда не бросила карьеру. В 2023-м планируется выход новой картины с ее участием под названием «В парке Чаир». В свои 46 лет Эльвира Болгова все так же талантлива, красива и обаятельна.