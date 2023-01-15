Эта русская привычка вызывает у иностранцев недоумение: для россиян это святое

Российская культура отличается своей семейностью. Несколько поколений могут жить под одной крышей и в течение многих лет делить общий быт. И, как оказалось, такие привычки ставят в ступор жителей других стран, которые стараются как можно раньше вырваться из родительского гнезда.

Так, одной из самых удивительных для иностранцев установок является необходимость ухаживать за пожилыми родственниками. Россияне не стремятся перевезти своих родных в дома престарелых. По мнению многих, подобным учреждениям не стоит доверять, а сама идея похожа на предательство. И именно поэтому пенсионеры даже в самом тяжелом состоянии продолжают жить под присмотром молодых родственников, которые тратят все силы на заботу о них.

Такая установка противоречит укладу жизни иностранцев. Жители других стран уверены, что их бабушкам и дедушкам будет намного комфортнее под присмотром специалистов, и не боятся оставлять их в домах престарелых, считая, что так проявляют максимум заботы.