Эта российская актриса сыграла более 100 ролей: зрителей от звезды уже тошнит
Публике совсем не нравятся работы артистки.
Анна Банщикова дебютировала на экранах в драме Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна». В то время ей было всего лишь 18 лет, но ее карьера начала стремительно развиваться.
Так, уже спустя некоторое время красавица приняла участие в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Тайны следствия». Главными работами на ее творческом пути стали боевик «Охота на пиранью» и детектив «Ищейка», а всего актриса к своим 48 годам снялась в 101 фильме и сериале и точно не собирается на пенсию.
Зрители же не в восторге от работы Банщиковой. Как отмечают хейтеры, артистка в каждой своей роли выглядит одинаково, а все ее проекты сложно отличить один от другого.
«Никогда не понимал красоты Анны Банщиковой, ничего не вижу, что могло бы понравиться глазу», «До актрисы не дотягивает, везде одинаковая», «Актриса никакая», «Абсолютная серость», — считают пользователи Сети.