Эта российская актриса сыграла более 100 ролей: зрителей от звезды уже тошнит

Анна Банщикова дебютировала на экранах в драме Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна». В то время ей было всего лишь 18 лет, но ее карьера начала стремительно развиваться.

Так, уже спустя некоторое время красавица приняла участие в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Тайны следствия». Главными работами на ее творческом пути стали боевик «Охота на пиранью» и детектив «Ищейка», а всего актриса к своим 48 годам снялась в 101 фильме и сериале и точно не собирается на пенсию.

Зрители же не в восторге от работы Банщиковой. Как отмечают хейтеры, артистка в каждой своей роли выглядит одинаково, а все ее проекты сложно отличить один от другого.