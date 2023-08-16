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Эта российская актриса сыграла более 100 ролей: зрителей от звезды уже тошнит

16 августа 2023 10:15
Эта российская актриса сыграла более 100 ролей: зрителей от звезды уже тошнит

Публике совсем не нравятся работы артистки.

Анна Банщикова дебютировала на экранах в драме Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна». В то время ей было всего лишь 18 лет, но ее карьера начала стремительно развиваться.

Так, уже спустя некоторое время красавица приняла участие в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Тайны следствия». Главными работами на ее творческом пути стали боевик «Охота на пиранью» и детектив «Ищейка», а всего актриса к своим 48 годам снялась в 101 фильме и сериале и точно не собирается на пенсию.

Зрители же не в восторге от работы Банщиковой. Как отмечают хейтеры, артистка в каждой своей роли выглядит одинаково, а все ее проекты сложно отличить один от другого.

Эта российская актриса сыграла более 100 ролей: зрителей от звезды уже тошнит

«Никогда не понимал красоты Анны Банщиковой, ничего не вижу, что могло бы понравиться глазу», «До актрисы не дотягивает, везде одинаковая», «Актриса никакая», «Абсолютная серость», — считают пользователи Сети.

Фото: Unsplash, Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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