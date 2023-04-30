Эта российская актриса похудела и преобразилась до неузнаваемости: от фото до и после вы ахнете
Секретом преображения она поделилась совсем недавно.
За 20 лет Светлана Ходченкова из сельской барышни с несколькими лишними килограммами в ленте «Благословите женщину» превратилась в востребованную роковую красотку с точеной фигурой. Недавно увидела свет пятисерийная драмеди «Я „любила“ мужа» с ее участием. В этом году на экраны выйдет психологический триллер «Спойлер» и драматический сериал Netflix «Анна К», где артистка перевоплотится в Анну Каренину.
Секрет похудения Ходченковой в отказе от мучного, жареного и соленого. Актриса питается вареными продуктами и лишь раз в две недели позволяет себе темный шоколад. От своей главной слабости — сладкого — кинозвезда пока отказаться не может. Диету она умело чередует с увлечениями: конным спортом и танцем на шесте. Своими хобби знаменитость любит делиться с подписчиками.
«Самый прекрасный жокей на планете», «Сказочная красотка. В 40 такое вытворять, просто супер!», «Как же опасно на таких каблуках ходить! Баланс у вас, видимо, клевый!» — так реагируют подписчики на фотографии в личном блоге артистки.