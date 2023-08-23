Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эта российская актриса бесила всех, но снималась в каждом втором фильме: куда пропала звезда

Эта российская актриса бесила всех, но снималась в каждом втором фильме: куда пропала звезда

23 августа 2023 13:45
Эта российская актриса бесила всех, но снималась в каждом втором фильме: куда пропала звезда

В жизни артистки наступила черная полоса.

Сегодня самой востребованной актрисой российского кино все чаще называют Аглаю Тарасову. Артистка пришла на смену другой своей коллеге, которая еще не так давно купалась в лучах собственной славы, а теперь и носа не кажет на большие экраны.

Прежде Александра Бортич снималась в каждом втором фильме и всех бесила. Зрители называли ее полной бездарностью.

«Посредственность всегда найдет дорогу в российском клановом кино», «Зачем ее пихают в каждый второй фильм?», «Одинаковая везде», — возмущался народ.

Поэтому, когда надоевшая всем блондинка пропала с радаров, россияне выдохнули с облегчением. По слухам, знаменитость снимается реже из-за проблем в личной жизни. Звезда развелась с Александром Савельевым, которому родила сына. Бортич посвятила себя воспитанию малыша и все меньше говорит в социальных сетях о работе.

Эта российская актриса бесила всех, но снималась в каждом втором фильме: куда пропала звезда
Фото: Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), кадры из сериала «Полицейский с Рублевки»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
7 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше