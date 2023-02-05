Эта россиянка победила в «Мисс Мира» 14 лет назад: вы удивитесь, увидев ее сейчас

Ксении Сухиновой удалось стать второй россиянкой, завоевавшей титул «Мисс Мира». Высокая и светловолосая красавица покорила сердца не только обычных зрителей, но и профессиональных жюри, которые по достоинству оценили ее внешние данные и выступления на конкурсе.

Сразу после победы на девушку обрушилась невероятная популярность, а рекламных контрактов было слишком много. Поэтому она переехала в Нью-Йорк и стала развивать свою модельную карьеру.

Чуть позже к этому добавился и экологический активизм.

Несмотря на то, что желанную корону Ксения получила 14 лет назад, ее красоте все еще завидуют многие женщины. Кажется, что время не властно над внешностью этой девушки, ведь, как и прежде, она может похвастаться точеной фигурой, шикарными длинными волосами и упругой кожей лица, на котором нет даже намека на приближающуюся старость.