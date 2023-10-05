Эта работа идеально подходит Львам, Овнам и Стрельцам: ждет успех

Представители огненной стихии по своей натуре - не из тех, кто выберет профессию по указке родителей или по принципу “все равно где, лишь бы стабильно платили”. Они хотят реализовать свой потенциал в полной мере. Звезды подскажут, в каких сферах деятельности таланты Овна, Льва и Стрельца раскроются на все сто процентов.

Овен

В представлении Овна жизнь - это состязание, в котором непременно нужно одержать победу. Какую бы сферу деятельности ни выбрал представитель огненного знака, он всегда будет стремиться к совершенству, и, конечно же, карьерным высотам. Поэтому звезды советуют ему выбирать такие профессии, где ему удастся проявить свои лидерские способности.

Например, из уроженцев этого знака получаются отличные спортсмены.

Овен готов трудиться до изнеможения, чтобы отточить свои навыки, поразить жюри и болельщиков, разгромить соперников. Стремление одерживать безоговорочные победы у представителей огненной стихии в крови, но у Овна оно проявляется ярче, чем у его зодиакальных собратьев.

Лев

Львы - прирожденные бизнесмены. Многим людям приходится годами постигать премудрости ведения собственного бизнеса, а представители огненной стихии как будто бы появляются на свет со всеми необходимыми знаниями. У Льва есть чутье на тренды - он точно знает, что именно будет пользоваться спросом в ближайшее время, и делает на это ставку.

Кроме того, уроженцы этого знака превосходно чувствуют себя на руководящих должностях.

Они обладают врожденной харизмой, даром убеждения и ведения деловых переговоров. В искусстве находить союзников, спонсоров и партнеров Львам просто нет равных. А уж подчиненные и вовсе в восторге от такого обаятельного и целеустремленного начальника.

Стрелец

Коммуникабельные и многозадачные Стрельцы легко найдут свое призвание в социальной сфере. Они обожают общаться с людьми и помогать им. Кроме того, представителям этого огненного знака нравится видеть наглядный результат своих трудов. Если человек пришел с конкретной проблемой и ее удалось благополучно разрешить, Стрелец будет чувствовать себя суперменом.

Уроженцы этого знака - превосходные преподаватели.

Причем совсем не обязательно в школе или вузе. Стрелец с радостью возьмет на себя роль гуру танцев, скалолазания, мыловарения и т.д. Благодаря своему легкому нраву и отзывчивости этот знак находит общий язык с людьми любого возраста, поэтому может преподавать что угодно и кому угодно.