Эта пухлая малышка с трудом окончила школу, а потом стала звездой российского кино: будете в шоке

Сегодня имя Екатерины Климовой известно всем, кто хоть немного интересуется отечественным кинематографом. Актриса построила блестящую карьеру. Она настолько красива и талантлива, что кажется, будто родилась, чтобы стать звездой.

Меж тем в детстве Климова была пухлой малышкой, щечки которой едва помещались в кадр. В Сети есть архивное фото артистки с мамой. Глядя на него, трудно предположить, что эта хмурая девочка покорит большие экраны.

По мере взросления Климова немало потрепала нервы родителям. В школе она училась из рук вон плохо, чего даже не скрывает. В интервью знаменитость не раз говорила, что не любит вспоминать школьные годы. Актриса не могла дождаться, когда же окончит 11 класс и вырвется на свободу.

Больше всего Климова не ладила с точными науками. В любом случае они совершенно не понадобились Екатерине, когда та решила поступать в Щукинское училище.