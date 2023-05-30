Эта прыщавая девушка не умывалась год: глазам не поверите, увидев ее кожу сейчас

Молли Гринблат нашла радикальное решение своей проблемы. Долгих пять лет блогер страдала от акне, прежде чем решилась на кардинальные меры.

В борьбе за чистую кожу Молли перепробовала на себе множество лекарств, прописанных ей врачами. Если они и давали нужный эффект, то лишь на время, а после все возвращалось на круги своя.

Все изменилось после того, как Гринблат случайно узнала, что некоторые косметологи советуют избавляться от прыщей при помощи отказа от умывания лица. Решив, что ей уже нечего терять, блогер пошла на эксперимент, результаты которого поразят любого.

Молли не поверила своим глазам, когда, исключив пенки, муссы и другие средства для умывания, увидела, что прыщи начали бесследно исчезать. Ее лицо очищалось само, когда она стояла в душе под водой. И этого оказалось достаточно, чтобы стать обладательницей идеальной кожи.