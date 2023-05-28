Эта провокационная фраза Кабаевой все объясняет про мужчин: сложно не согласиться

Личная жизнь Алины Кабаевой всегда интересовала публику. Долгое время для звезды на первом месте был спорт. В достаточно раннем возрасте она поняла, что отношения с противоположным полом приносят не только счастье.

Когда прославленной гимнастке было всего 15 лет, она произнесла весьма провокационные слова о мужчинах. Их в документальном фильме «Все золото мира» предала огласке тренер Ирина Винер.

«Я знаю, Ирина Александровна, что все мужчины изменяют. Но главное, когда я выйду замуж, чтобы я этого не знала», — поделилась интимным разговором со своей подопечной наставница.

Любопытно, что Кабаева не признается, вышла ли она замуж и стала ли матерью. В свое время олимпийская чемпионка собиралась связать свою жизнь с Давидом Муселиани, но свадьба так и не состоялась. В 2015 году появились слухи о том, что Алина родила ребенка, но комментировать их она не посчитала нужным. А в 2021-м спортсменка появилась на публике с обручальным кольцом, однако вдаваться в подробности о том, действительно ли поставила печать в паспорте, не пожелала.