Эта привычная для россиян еда запрещена во дворце: вот чем боятся кормить детей Миддлтон

Члены британской королевской семьи внимательно следят за своим рационом и гастрономическими привычками. Они, например, никогда не едят сырое мясо в путешествиях из-за опасности отравиться, а чеснок — из-за едкого запаха. И, как оказалось, эти ограничения распространяются и на молодое поколение наследников короны.

Так, и дети принцессы Дианы, и Кейт Миддлтон никогда не ели консервированное детское питание. По словам повара Даррена Макгрейди, работавшего на королеву 15 лет, они отказывались покупать эти продукты, так как не видели в этом необходимости.

И наследники короны питались пюре, которое готовил им штаб поваров. Макгрейди не скрывает, что ежедневно на кухнях перетирали приготовленные на пару яблоки и груши, которые превращались в заварной крем и пюре.