Эта привычка русского человека повергает иностранцев в шок: у вас она тоже есть

«Чур меня!» — так реагируют на возвращение Вакулы жители Диканьки в фильме Александра Роу. И если «чур» иностранцу объяснить можно (мол, это отсылка к предкам, которая произносится для защиты от нечистого), то обычай плевать через плечо поставит в тупик всех.

Плюнуть трижды через плечо, а потом постучать по дереву — такая выходка посреди разговора с представителем другой культуры может привести к его довольно скорому завершению.

Основатель Музея русских суеверий в Калининграде Михаил Семенов считает, что этой странной традиции не менее 2000 лет. Происходит она от желания защититься от сглаза и не дать нечистой силе расстроить планы. Для этого плевали в притаившегося за левым плечом беса, а потом и заглушали его стуком по дереву. Трехкратное повторение этих действий корнями уходит в православную традицию и символ Святой Троицы.