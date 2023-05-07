Эта привычка Раков бесит всех вокруг: они этого даже не замечают

У каждого человека есть целый набор черт, которые раздражают окружающих. Неряшливость, любовь к сплетням, привычка хрустеть суставами пальцами - существует миллион и один повод вывести людей из себя. Нередко случается так, что все вокруг вне себя от личностного качества, а его обладатель совершенно ни о чем не догадывается и продолжает доставать бедолаг. Астрологи убеждены - узнать свое самое главное раздражающее качество можно с помощью своей даты рождения. Именно знак зодиака способен подсказать, какая ваша черта или привычка доводит людей до белого каления. А вот работать над ней или дальше собирать минусы в карму от тех, с кем довелось столкнуться даже ненадолго - ваш выбор. Рассказываем, какое качество Рака бесит всех без исключения.

Навязчивость

Представители водного знака относятся к числу тех, кто не пускает в свою жизнь всех желающих. Рак крайне ответственно относится к выбору собственного окружения, поскольку недоверчив и раним. Он не хочет лишний раз разочаровываться в людях, а потому завоевать его расположение очень сложно. А вот когда это случится, самое главное - не пожалеть.

Все дело в том, что как только Рак "прописывает" кого-то навсегда в своём сердце, он начинает бесцеремонно вмешиваться в его жизнь.

По какому праву, спросите вы? По праву близкого друга, который лучше всех вас знает (вернее, думает, что знает), заботиться о вас (читай - навязывает свое мнение) и старается уберечь от бед (то есть вставляет палки в колеса).

Именно Рак способен решить, что одинокий друг больше всего на свете нуждается в отношениях и взять на себя обязанности свахи. Неважно, что человек сто раз говорил о том, что ему комфортно сейчас в одиночестве - представитель водной стихии свято убеждён в том, что делает важное дело, что это его священная миссия, и пока он её не выполнит - не отступится.

Для уроженцев этого знака очень характерно читать нотации и учить окружающих уму-разуму, раздавать непрошенные советы налево и направо. Даже тактичный намёк на то, что в данный момент в наставлениях Рака нет необходимости, будет воспринят с обидой и недоумением.

"Я же хочу как лучше!" - заявляет оскорбленный в своих лучших чувствах представитель знака.

Если Рак заметит, что друг от него отдаляется, он не станет занимать выжидательную позицию, а начнёт бить во все колокола. Не думайте, что вам удастся уйти из жизни представителя водной стихии по-английски - Рак зорко следит за порядком в своём окружении. Как только до него дойдёт, что кто-то посмел вырваться из "золотой клетки", он устроит изменнику разбор полётов.

Справедливости ради, из Рака действительно получаются хорошие друзья.

Ради своих близких людей они готовы пойти хоть в огонь, хоть в воду. Но представители знака очень часто перебарщивают со своей заботой и становятся чересчур навязчивыми. Поэтому общаться с ними из-за этого становится очень трудно.