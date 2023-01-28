Эта привычка пассажиров сводит с ума стюардесс: не вздумайте так делать в самолете

Перелет — дело тяжелое, особенно, если длится он десяток часов: тело затекает, шея устает, порой даже мышцы сводит.

Пассажиры всеми силами стараются процесс полета хоть как-то «разнообразить», например, изменив положение тела или ног — все это, безусловно, мешает бортпроводниками лавировать между узкими рядами кресел. Однако есть то, что буквально выводит из себя стюардесс.

Речь идет о снятии обуви во время полета.

С одной стороны оно и понятно — хочется почувствовать себя как дома, но с другой — такие действия могут вызвать негодование со стороны других пассажиров из-за возможного неприятного запаха. А улаживать разногласия, конечно же, предстоит экипажу самолета.

Кроме того, это небезопасно для здоровья: самолеты не так чисты, как многие думают.