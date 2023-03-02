Эта привычка иностранцев десятилетиями шокирует русских: вы не исключение

В американских фильмах часто показывают, что приходящие домой или в гости герои никогда не снимают обувь. В отличие от некоторых других деталей, которые расходятся с жизнью, эта особенность вполне отражает реальность. Почему?

Есть несколько объяснений для этой странной привычки. Первое заключается в том, что улицы в Европе и США гораздо чище: коммунальные службы моют их с шампунем. Однако такую практику взяли на вооружение и в российской столице, но вряд ли москвичам придет в голову пройти в дом в обуви, а потом еще и закинуть ноги на журнальный столик. Все потому, что в столице больше ходят пешком, чем в США, где население в основном передвигается на автомобилях.

Второй ключ к разгадке феномена кроется в женском труде. На Западе чаще обращаются к услугам домработниц. Их работа ценится хозяевами меньше, чем собственная. К тому же можно позвать уборщицу неограниченное количество раз — были бы деньги.