Эта привычка есть только у крайне невоспитанных людей: так делает абсолютное большинство

Хотите прослыть невоспитанным и бессовестным невеждой? Делайте это! Что именно? Да вы это и так, скорее всего, делаете. Ведь таким грешит каждый второй житель планеты Земля. Совершая это действие, вы делаете сразу две роковые ошибки: уничтожаете в себе навык четкого формулирования мыслей и нарушаете базовые правила этикета.

В чем же корень зла? В отправке голосовых сообщений. Правила поведения, как выяснилось, категорически запрещают отправлять адресату «войсы», если тот не дал вам предварительного согласия. Вспомните, получали ли вы такое от собеседников в последнее время? А сколько голосовых отправляете в неделю? Вот именно. Поэтому, посылая подобные сообщения друзьям и уж тем более далеко не близким людям, сто раз подумайте, а не сочтут ли вас невоспитанным невеждой.