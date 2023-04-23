Эта привычка Елизаветы II доводила ее мужа до истерики: его поймут многие

Королева Елизавета II прожила с принцем Филиппом 74 года. Их брак многим казался образцовым, да и сами супруги никогда не жаловались друг на друга. За исключением одного случая.

Об этом рассказал друг и биограф Филиппа Джайлс Брандрет. Он признался, что однажды принц пожаловался на свою супругу — на его памяти это был единственный раз, когда муж Елизаветы II позволил себе подобное. Филиппа возмутило, что королева постоянно разговаривает по телефону. Принц недоумевал, с кем можно так долго вести беседы и буквально выходил из себя.

Возмущение Филиппа поймут многие, чьи жены часами «висят» на телефоне. Оказывается, даже королевским персонам присущи простые человеческие слабости.

Несмотря на бытовые недовольства, супруг всегда старался поддерживать жену и не выходил на первый план. Это помогло им сохранить брак. Принц Филипп скончался два года назад в 99 лет. Елизавета II тяжело переживала его уход, и это плохо сказалось на ее здоровье. Королева пережила любимого мужа всего на полтора года.