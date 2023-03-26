Эта привычка Дев бесит окружающих до дрожи: они от нее не избавятся

У каждого знака зодиака есть свои недостатки. Некоторые из них вполне можно назвать безобидными, поскольку они не причиняют большого вреда ни самому хозяину, ни окружающим. Другие же способны причинить людям немало боли и неприятностей, а также послужить причиной для разрыва отношений. Дева - знак зодиака, который убежден в своей непогрешимости, однако и у него есть свои минусы. Астрологи рассказали, какая черта земного знака бесит его соседей по гороскопу больше всего.

Девы - любители посплетничать

Представители земной стихии любят быть в курсе всего на свете. Когда они владеют информацией, то чувствуют себя особенно значимыми персонами. Поэтому, общаясь с другими людьми, Дева старается выудить у собеседников максимум сведений о нем самом и о его знакомых, вплоть до мельчайших подробностей.

Кому не льстит такое внимание?

Конечно же, встретив приятного и отзывчивого собеседника, люди открывают ему душу и рассказывают даже самые страшные секреты. Это-то Деве и нужно - она любит копаться в чужом грязном белье, осуждать окружающих за их пороки, ведь на их фоне этот знак кажется себе особенно чистым.

Ничего не подозревающий собеседник рассказывает Деве абсолютно все. Он не знает, что уроженцы земного знака не станут хранить его секреты, а при случае выболтают какому-нибудь третьему лицу. При этом Дева не считает, что совершает предательство по отношению к тому, кто ей доверился - напротив, она убеждена, что поступает правильно.

По мнению Девы, поделившись чужой тайной со всем миром, она предостерегает тем самым людей от чужих ошибок.

Ведь ничто не оказывает такого воздействия на воображение, как наглядный пример. “Смотрите и учитесь, как не нужно поступать”, - именно под таким девизом действуют уроженцы земного знака.

Деве совершенно все равно, что испытывает по поводу произошедшего человек, которого она предала. При встрече она вряд ли станет извиняться, поскольку не считает себя неправой. В этом нет ничего удивительного, ведь представители знака живут по своему собственному кодексу чести.

Вот только окружающие в корне не согласны с тем, что предписывает Деве ее личный кодекс.

Раз или другой столкнувшись с тем, что уроженец знака рассказывает чужие тайны, люди начинают остерегаться его и уж точно не станут делиться с ним своими секретами. А Дева удивляется, почему с ней никто не хочет пообщаться “по душам”.