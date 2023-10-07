Эта привычка большинства россиян приводит к страшным последствиям: проверьте себя

С годами здоровье начинает подводить. Глаза слепнут, кости ноют, а сердце шалит. Главное — оставаться в здравом уме и трезвой памяти. Но, увы, далеко не все могут похвастаться ясностью сознания в пожилом возрасте. Многие люди старше 65-70 лет подвержены старческому слабоумию.

Деменция провоцирует проблемы с памятью, ориентацией в пространстве, а также снижение социальной активности. Пациенты уже не могут жить той жизнью, какая у них была раньше. Ученые активно изучают недуг. Специалисты пришли к выводу, что болезнь провоцирует ряд вредных привычек.

Научно доказано, что деменции чаще подвержены те, кто спит менее семи часов в день и часто испытывает стресс. Еще один фактор — это ежедневный многочасовой просмотр телевизора. Выше риски заработать опасное заболевание и у тех, кто перенес инсульт или имеет хронический диабет.