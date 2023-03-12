Эта принцесса попрощалась с покойной Дианой так, что остолбенела вся Британия

Принцесса Маргарет, она же сестра Елизаветы II и графиня Сноудон, относилась к тем представителям королевского дома, кого поведение леди Ди, как и ее откровения о личной жизни и прочих нюансах монаршей семьи, порядком раздражали.

Формально принцесса Диана уже была свободна от брачных уз с принцем Чарльзом. Но признания Дианы порочили честь британской королевской семьи и наносили вред всем и каждому из Виндзоров. Так считала Маргарет, а потому запретила своим детям общаться с леди Ди. Принцесса настолько разозлилась, что не захотела появляться с Дианой на одной обложке, но время для крупной мести придет только со смертью принцессы Уэльской.

Во время прощания с Дианой Маргарет не стала преклонять голову перед катафалком с телом принцессы-бунтарки. Вместо это она ограничилась небольшим вялым салютом, который напоминал жест человека, отмахивающегося от назойливой мухи, что поразило как британскую прессу, так и рядовых жителей.