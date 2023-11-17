Эта причудливая вещь была у каждой женщины в СССР: сейчас считается опасной

В советские времена девушки тоже внимательно следили за своей фигурой. Вместо абонементов в спортзалы они массово приобретали тренажеры, которые можно было использовать дома. И самым популярным из них была «Грация».

Внешне она выглядела как плоский диск с движущимися элементами. Предполагалось, что спортивный снаряд помогает укрепить позвоночник, ноги и пресс. Такой «диск здоровья» можно было встретить буквально в каждой квартире СССР.

Женщины аккуратно вставали на него двумя ногами и начинали активно крутить бедрами. Верх тела должен был оставаться неподвижным. Считалось, что таким образом удается избавиться от лишних сантиметров в талии.

Были и целые сборники упражнений, которые позволяли разнообразить занятия. Однако лишь единицы могли заметить жиросжигающий эффект «Грации». У большинства же диск просто лежал без дела.

А с годами стало понятно, что вреда от такого тренажера намного больше, чем пользы. Снаряд перегружает колени, провоцирует проблемы с суставами, создает лишнее давление на таз. Именно поэтому подобных упражнений, согласно рекомендациям врачей, стоит избегать людям с проблемами с позвоночником, гинекологическими недугами и заболеваниями ЖКТ.