Эта прическа изуродует и худую, и полную женщину в возрасте 45+: так ходит большинство

Удачная стрижка способна не только улучшить любой образ, но и полностью его испортить. Стилисты с большим трепетом относятся к волосам и их укладке, ведь некоторые прически, по их мнению, не идут практически никому.

Так, по словам парикмахера Любови Фасхутиновой, после 45 лет нужно с особым вниманием следить за собственным внешним видом. И исключить распущенные длинные волосы. Такая прическа, как уверена эксперт, делает женщин старше, акцентирует внимание на возрастных изменениях.

«Распущенные длинные волосы больше носить не стоит»,

— признается эксперт в беседе с Blitz+.

Собеседница портала уверена: в этом возрасте нужно делать короткие стрижки. Длина волос должна зависеть от формы лица. Например, для узкого подойдет длинное каре. И любая прическа должна быть аккуратно уложена, так как это добавит опрятности всему образу.