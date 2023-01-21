Эта правда об образовании в США ошарашит любого русского: у нас так не принято

В российских школах с урока можно вылететь и за меньшее.

Попытайтесь вспомнить, доводилось ли вам в школьные годы, например, открыто пить воду во время проведения урока? Скорее всего, в памяти возникнут моменты, когда приходилось что-то прятать, будь то пирожок или бутылка воды. У нас так не принято, а вот в США — совершенно нормально и даже правильно.

Американцы твердо уверены, что ребенок, что ребенок ни в какой ситуации не должен остаться голодным, потому увидеть группу ребят, неспешно жующих бургеры во время уроки физики — обычное дело.

Более того, в США дети часто специально не завтракают утром, предпочитая забежать по пути в «Мак» и покушать прямо в школе.

Такой вот менталитет, который для нас, жителей России, совершенно чужд.