Эта правда о Мордюковой расстроит вас до слез: как она на самом деле провела последние годы

Жизнь артистки в тот период вряд ли можно назвать счастливой.

Нонна Мордюкова прославилась как одна из самых разноплановых актрис советского экрана. Зрители были уверены, что ей подвластна совершенно любая роль, а свой талант она доказывала сотрудничеством с лучшими режиссерами. Уже не одно поколение зрителей называет Мордюкову любимой артисткой, но мало кто знает, как прошли последние годы ее жизни.

Дело в том, что переломным моментом стала смерть ее сына Владимира. Долгие годы он страдал от алкогольной зависимости и скончался в 90-х. Смерть наследника стала тяжелым ударом для Мордюковой. Она не могла смириться с трагедией и долгое время корила себя за случившееся, а в 99-м году снялась в своем последнем проекте — в картине «Мама», где ее героиня воспитывает шестерых сыновей.

После работы над лентой Мордюкова окончательно закрылась от публики. Она ждала приглашений от режиссеров, но те больше не интересовались прославленной артисткой. Поэтому большую часть времени она проводила дома в одиночестве.

Скончалась артистка летом 2008 года. Она долгие годы страдала от сахарного диабета, из-за которого и оказалась в больнице. Несмотря на усилия врачей, жизнь 82-летней знаменитости не удалось спасти. Похоронили ее рядом с сыном на Кунцевском кладбище.