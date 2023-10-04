Эта пошлая сцена из фильма «Табор уходит в небо» едва не убила Тому: подробности

Актриса была на волоске от трагедии.

Картина «Табор уходит в небо» стала настоящим откровением для советского кинематографа. Лента мгновенно превратилась в лидера кинопроката, и это неудивительно, ведь в ней содержалась очень пикантная сцена, что для фильмов 1970-х было практически невозможным.

Цыганка Рада в исполнении Светланы Томы обнажалась на экране, чем поражала неискушенных зрителей СССР. И, как выяснилось, этот довольно пошлый эпизод едва не стоил актрисе жизни.

Сцена с полуголой Томой, которая купалась в водоеме, снималась в горной речке Тисе глубокой осенью. Тело актрисы специально смазали жиром, чтобы скрыть мурашки в кадре.

Но как только экранный партнер Григоре Григориу разорвал блузку на брюнетке, пара скатилась в воду и практически ушла на дно.

Многочисленные юбки наряда Томы не давали ей выбраться, актрису начало уносить сильным течением. К счастью, технические работники вовремя вмешались и спасли звезду.

А позже «скользкий» эпизод чуть не привел к срыву проката. Один из чиновников министерства культуры настаивал, что советской актрисе негоже появляться в подобном виде на экране. Но за работу Эмиля Лотяну заступились его друзья-цензоры, и премьера все-таки случилась.