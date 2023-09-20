Эта песня Шатунова оказалась пророческой: от слов мурашки по коже

В год смерти Юрия Шатунова вышла композиция, которая заставляет поверить в мистику. Музыкант написал стихи, выдавшие горькую правду о его плачевном состоянии перед гибелью.

Артист неожиданно скончался в 48 лет от проблем с сердцем. Вся страна плакала по солисту «Ласкового мая», на хитах которого выросло не одно поколение. Для всех трагедия стала полной неожиданностью и шоком. Но Шатунов предчувствовал свой уход и даже желал поскорее обрести свободу от этого мира.

В пророческой песне исполнитель сравнивает себя с легкой птицей, покидающей «свой вчерашний тлен». Он пишет о «давящей пустоте» и «каждодневной суете», которые стали «неуютными». Поклонники признаются, что от этих слов мурашки по коже.