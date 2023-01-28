Эта особенность немок повергнет в шок любую россиянку: вот что делают жительницы Германии

Различия между русскими и немецкими женщинами заметно даже невооруженным взглядом. Однако кроме внешних отличий, есть и специфические привычки, которыми жительницы Германии шокируют любую нашу красавицу.

К примеру, неожиданное свидание для немки станет настоящим кошмаром и поводом для прекращения встреч с мужчиной. Девушки из этой страны привыкли планировать свою жизнь, поэтому в ней нет места даже для приятного сюрприза. В то время как россиянки, наоборот, приветствуют такую инициативу со стороны представителей сильного пола.

Другая особенность иностранок касается их вкусовых предпочтений.

Настоящим деликатесом для немецких женщин является сырой мясной фарш с хорошей порцией лука. После такой трапезы и правда лучше не соглашаться на внезапное свидание.

Последней яркой привычкой жительниц Германии представляется их банальное незнание правил этикета. Если русские красавицы всегда прикрывают рот рукой во время чихания, то вот немки не будут себя сдерживать и даже не извиняться за свое поведение.