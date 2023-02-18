Эта особенность британских красоток заставляла мужчин разрывать с ними отношения

Во времена, когда не было уколов ботекса и всевозможных филлеров, девушки выглядели естественно и не скрывали свою природную красоту.

Кажется, что дамы из прошлого отличались необычайной привлекательностью, а кроме корсетов и париков у них не было ничего, что могло бы подчеркнуть их фигуру и внешность. Впрочем, в Викторианскую эпоху все обстояло гораздо сложнее.

Главными модницами того времени были англичанки, которые старались пробовать на себе любые новинки.

В том числе они пытались добиться белоснежной улыбки с помощью специальных протезов. К тому моменту в стоматологии уже были некоторые прорывы, поэтому сделать фарфоровые зубы для знатной дамы не составляло большого труда.

Однако на Youtube-канале «История.Интерсно!» приводится в пример история, когда именно этот факт испугал мужчину, и он прекратил отношения со своей возлюбленной. Скорее всего, таких случаев было не мало, ведь вставные челюсти на прикроватном столике возмутят любого молодого человека.