Эта одежда считалась неприличной для советской женщины: ее просто боялись носить

Подбор нарядов в то время был непростым занятием.

Жизнь в Советском Союзе была наполнена правилами, которые распространялись и на гардероб. Девушки, выбрав неудачную блузку, могли столкнуться не только с осуждением публики, но и надолго испортить себе репутацию.

Например, осуждение вызывали прозрачные материалы. Гражданкам страны было запрещено надевать футболки и блузки, через которые можно было увидеть тело или белье, ведь такие наряды ассоциировались с девушками легкого поведения.

Также под запретом были короткие топики, мини-юбки и, например, платья с глубоким декольте. Это считалось неприличным и относилось к символам западной культуры, которая, как были уверены власти страны, создавалась, чтобы растлевать молодежь.

Оголяться было приемлемо лишь на пляже, но и там царили весьма строгие требования. Бикини и другие виды открытых купальников были запрещены, ведь тоже ассоциировались с западной культурой. Поэтому советские женщины довольствовались или слитными комплектами, или раздельными, но с бельем на высокой талии, чтобы оставаться в рамках приличий.