Эта обаятельная крошка из советской комедии выросла звездой: посмотрите на нее сейчас

Многие звезды советского кино начали свою карьеру еще в детстве. Попала в их число и Наталья Селезнева. Всенародную любовь ей принесли съемки в комедиях Гайдая. Но впервые артистка появилась на больших экранах гораздо раньше, когда ей было всего семь лет.

Актриса родилась в творческой семье, но все же не связанной с миром кино. Ее отец был фотожурналистом, а мама — художницей. Селезнева же питала страсть к актерству. Ее дебют в профессии состоялся на театральной сцене. В шестилетнем возрасте она получила роль в постановке театра Советской армии. А в 1953 году впервые показала себя на съемочной площадке.

Селезнева блестяще сыграла Сашеньку в ленте «Алеша Птицын вырабатывает характер». После выхода картины в карьере юной актрисы наступила пауза: следующий фильм с ее участием вышел только через три года. Как бы там ни было, звезда нашла свое место в советском кинематографе, но при этом никогда не забывала про любимый Театр Сатиры, где начала служить вскоре после того, как окончила Щуку.

Сегодня в Селезневой сложно узнать ту обаятельную крошку из советской комедии. «Выдают» ее разве что очаровательные и добрые глаза, в которые влюбились миллионы зрителей по всей стране.