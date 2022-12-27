Эта новогодняя традиция привела иностранцев в ужас: зачем такое выдумали?

Новогодние традиции — важная и неотъемлемая часть русской культуры. Пожалуй, ни в одной другой стране мира Новый год не празднуют с таким размахом.

Между тем иностранцы не понимают большинства обычаев, связанных с этим праздником. Одна из новогодних традиций и вовсе вызывает у жителей зарубежных стран неподдельный ужас.

Как оказалось, многие из них задаются вопросом о том, кто такая Снегурочка и почему она повсюду сопровождает Деда Мороза. Тот факт, что это внучка доброго волшебника, устраивает не всех. Некоторым интересно, кто же родители девочки, также не до конца понятно, зачем ей присутствовать на празднике.

Одна из версий, которую выдвигают иностранцы, позабавит любого. Многие считают, что цель Снегурочки — следить за тем, чтобы Дед Мороз не устал праздновать раньше времени, до того как успеет поздравить всех детишек с Новым годом.