Эта новогодняя песенка была об ужасных событиях в СССР: ее поют на каждом утреннике

Песня «Маленькой елочке холодно зимой» давно стала одним из главных символов празднования Нового года в стране. Сначала в советское время, а теперь и на современных праздниках подрастающее поколение поет веселую праздничную композицию. При этом мало кто догадывается, в чем на самом деле смысл любимой всеми песни.

Как оказалось, «Елочка» была написана в 1939 году поэтессой Зинаидой Александровой. В стране в то время шли репрессии, что значительно отразилось на тексте песни. Например, маленькая елочка, которой холодно, — это, вероятнее всего, человек в беде. Также можно предположить, что речь идет о ребенке, ведь большое число из них осталось без родителей в то время. И елочка, появившаяся из холодного леса в чьем-то теплом доме, как раз олицетворяет ребенка, которого приютили неравнодушные люди.

В конце же песни Александрова, как пишет «Комсомольская правда », использует прием, подчеркивающий ее переживания. В последних строчках она четыре раза использует слово «весело», что создает напряженность и показывает, что на самом деле ей не весело, а очень тревожно, и эта песня совсем не о счастливых праздниках.