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Эта новогодняя песенка — символ страшной трагедии: ее поют на утренниках и корпоративах

23 ноября 2023 12:15
Эта новогодняя песенка — символ страшной трагедии: ее поют на утренниках и корпоративах

Большинство не догадывается о мрачном смысле композиции.

Многие произведения, которые приняты исполнять на праздники, были написаны еще много лет назад, поэтому не каждый слушатель знает о контексте, в котором создавалась та или иная песня. Строки «Маленькой елочке холодно зимой» слышал каждый ребенок. Композиция исполняется радостно и бодро, так что мало кто задумывается о ее значении.

Зинаида Александрова написала произведение в далеком 1939 году. Суровое время нашло отражение в сочинении поэтессы. Многие филологи склоняются к тому, что елочка — это метафора человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации.

Согласно другой версии, за образом продрогшего в зимнем лесу дерева скрывается осиротевший ребенок. Оставшись без родителей, он все-таки находит новый дом и семью. Однако, несмотря на счастливый конец, ощущение тревоги не исчезает из песни, ведь в финале троекратно повторяется слово «весело», символизирующее угрозу и непережитые эмоции лирического героя.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press
Алла Новикова
Алла Новикова
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