Эта модная привычка отталкивает людей: не поверите, но ей следуют многие

Некоторые считают, что за веяниями современной моды трудно угнаться. Однако есть тренд, которому может следовать почти каждый человек, но при этом даже не замечать за собой такую особенность.

Сегодня актуальны расслабленные наряды, в которых допускается небрежность и легкая помятость. Но выбрасывать утюг или отпариватель все же не стоит. Дело в том, что небольшие складки на одежде вполне допустимы и могут возникнуть из-за особенностей ткани. Однако если на вещи присутствуют заметные сгибы, окружающих людей это лишь оттолкнет.

Человек в мятой рубашке сразу же покажется неряшливым, поэтому с ним вряд ли захочется завязать диалог. Тем не менее многие забывают, что одежда должна быть не только чистой, но и выглаженной. А если человек не хочет тратить на это время и силы, то стоит обратить внимание на вещи из материалов, которые плохо поддаются деформации. Такой продуманный образ точно не оттолкнет окружающих.