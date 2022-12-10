Эта модель с идеальной внешностью не может найти парня: вы ахнете, узнав причину ее одиночества

Большинство мужчин, выбирая между фантастической красавицей и девушкой с не очень броской внешностью, предпочтут познакомиться со второй представительницей прекрасного пола. С этой проблемой столкнулась и американская модель Элизабет Мари Шевалье.

Манекенщица Playboy уже 4 года живет без отношений. Как утверждает сама девушка, виной этому служит ее красота. «Даже на свидания меня не приглашают — парни боятся, потому что я такая красивая», — заявила Элизабет.

Модель отмечает, что даже если её приглашают на встречи, то зачастую не видят за ней личности и смотрят как на товар.

Девушка задумывается об отношениях и хочет видеть рядом с собой спокойного, темноволосого красавца. Однако пока судьба не благоволит ей. Стоит отметить, что и другие красавицы поддержали высказывания модели. Это подкрепляет вывод о предпочтениях мужчин не в пользу сногсшибательных красоток.