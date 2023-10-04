Эта многодетная мама весит всего 35 кг: глазам не поверите, увидев россиянку

Врачи не верили, что она сможет родить хотя бы одного.

Марии Хамматовой из Башкирии 30 лет, недавно она стала мамой в четвертый раз. Но удивительно вовсе не это, а вес девушки — он едва дотягивает до 35 килограммов. Никто не верил, что с такими параметрами можно выносить и родить здорового ребенка. Но ей это удалось, и не один раз.

Новорожденного сына Мария называет богатырем. Это самый крупный из ее четверых детей: он весит 3700 г, а рост мальчика составляет целых 53 см. Для любой другой матери это были бы нормальные показатели, но миниатюрной Хамматовой врачи предрекали рождение «щенка». Поэтому здоровый младенец стал для нее настоящим чудом.

Многодетная мама известна в Сети благодаря экстремально низкому весу. У девушки нет расстройств пищевого поведения или других заболеваний. Но как бы Мария ни старалась, набрать больше 40 килограммов при росте 156 сантиметров она не может.