Эта милая советская актриса одной из первых сыграла путану: история обернулась бедой

Иногда кинообраз может так закрепиться за актрисой, что зрители перестают отличать персонажа от реального человека. Так и вышло с одной из первых ролей Ларисы Удовиченко.

В фильме «Место встречи изменить нельзя» молодая актриса сыграла Маньку-Облигацию. Изначально она должна была пробоваться на героиню Вари Синичкиной, однако решила, что амплуа милиционера слишком скучное. Станислав Говорухин усомнился в том, что милая и наивная Удовиченко сможет сыграть разбитную путану. Но в итоге он поддался ее уговорам и утвердил на съемки.

Манька в исполнении актрисы оказалась настолько органичной и убедительной, что роль стала для Удовиченко стартом успешной кинокарьеры. А еще молодая актриса мгновенно обзавелась армией поклонников, среди которых было немало заключенных. Мужчины писали ей письма, заявляя, что как только они освободятся, то тут же начнут борьбу за ее сердце.

И один из них даже осуществил свое намерение. Бывший заключенный приехал домой к Удовиченко и начал караулить ее у дверей. История чуть не кончилась бедой, поэтому актрисе пришлось обращаться за защитой в милицию.