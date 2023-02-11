Эта малышка выиграла 300 конкурсов красоты: посмотрите, что с ней теперь (фото)

Иден Вуд удалось то, что на первый взгляд кажется невозможным. В четыре года она громко заявила о себе, впервые засветившись в конкурсе красоты, а уже к шести годам одержала победу в трехстах из них. Несмотря на такой успех, мало кто может позавидовать участи знаменитости.

Малышка, сражающая всех своей красотой, стала жертвой собственной матери. В погоне за амбициями та не щадила дочь, подвергая опасности ее здоровье — как ментальное, так и физическое.

Например, Микки Вуд заставляла наследницу регулярно бывать в солярии, а также явно злоупотреблять косметикой. Она была готова буквально на все, лишь бы кроха напоминала живую куклу. Кроме того, мать малышки не следила ни за ее питанием, ни за распорядком дня: часто вместо полноценного отдыха Иден отправлялась на очередной кастинг или шоу, и, чтобы быть бодрой, пила Red Bull и эспрессо.

В шесть лет Иден взбунтовалась и наотрез отказалась участвовать в конкурсах красоты. Тогда ее матери не оставалось ничего другого, кроме как смириться с таким положением вещей.

С тех пор не мало воды утекло: Иден Вуд выросла, превратившись из малышки в 17-летнюю девушку. Она не гонится за былой славой, но периодически все же появляется в различных шоу и участвует в фотосессиях. Стоит признать, что знаменитости удалось сохранить свою неземную красоту: она по-прежнему очаровательна.