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Эта малышка сразила весь мир своей шевелюрой: вот что стало с девочкой 6 лет спустя

17 декабря 2022 20:15
Эта малышка сразила весь мир своей шевелюрой: вот что стало с девочкой 6 лет спустя

Из Рапунцель в самую обыкновенную девочку.

Чаще всего дети появляются на свет лысыми. Но все же иногда природа творит чудеса и удивляет даже медицинских работников.

В одном из штатов родилась малышка Изабель с темной густой шевелюрой. Сложно описать, как сильно были удивлены врачи и мама девочки. Маккензи Каплан сразу выложила фотографию новорожденной дочки и вызвала необычайный интерес пользователей. Многие сравнивали её с куклой, а некоторые дорисовывали усы и превращали в героя комиксов.

Отец Изабель тоже родился с красивой копной волос и поэтому не понимал реакцию общественности.

Также бабушка и дедушка были удивлены такому количеству внимания к их внучке.

С возрастом девочка стала обладательницей самых обычных волос. Теперь она никак не выделяется среди сверстниц и может спокойно жить без излишнего интереса к ее личности.

Эта малышка сразила весь мир своей шевелюрой: вот что стало с девочкой 6 лет спустя
Фото: соцсети, кадр из YouTube видео (2016)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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