Эта малышка сразила весь мир своей шевелюрой: вот что стало с девочкой 6 лет спустя

Чаще всего дети появляются на свет лысыми. Но все же иногда природа творит чудеса и удивляет даже медицинских работников.

В одном из штатов родилась малышка Изабель с темной густой шевелюрой. Сложно описать, как сильно были удивлены врачи и мама девочки. Маккензи Каплан сразу выложила фотографию новорожденной дочки и вызвала необычайный интерес пользователей. Многие сравнивали её с куклой, а некоторые дорисовывали усы и превращали в героя комиксов.

Отец Изабель тоже родился с красивой копной волос и поэтому не понимал реакцию общественности.

Также бабушка и дедушка были удивлены такому количеству внимания к их внучке.

С возрастом девочка стала обладательницей самых обычных волос. Теперь она никак не выделяется среди сверстниц и может спокойно жить без излишнего интереса к ее личности.