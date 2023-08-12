Эта малышка родилась с русалочьим хвостом: глазам не поверите, когда увидите

Блэр Спайви, едва появившись на свет, столкнулась с серьезным испытанием. Девочка родилась с редкой аномалией развития — сиреномелией, из-за чего была похожа на маленькую русалку. Большинство детей с подобным диагнозом не выживают, поскольку их внутренние органы тоже не развиты, но случай Спайви оказался уникальным.

Ноги малышки, начиная от колен, были повернуты назад, а стопы срослись между собой. Вместо нормальных конечностей Спайви имела русалочий хвост, но в остальном ее организм был здоровым и крепким. Чтобы устранить аномалию, пришлось срочно обращаться к помощи медиков.

Когда девочке исполнилось полгода, врачи провели сложную операцию по разделению ног, при этом их ампутировали по колено. Спустя еще какое-то время Блэр установили протезы. Когда американке исполнилось пять лет, она, наконец, смогла самостоятельно ходить.

Ноэль Спайви рассказала, что теперь ее дочь мечтает научиться бегать. Мама необычной малышки во всем ее поддерживает, стараясь привить наследнице уверенность в себе и в своей красоте.