Эта малышка окончательно перевернула жизнь Заворотнюк: ей уже 7, и она похожа на ангела (фото)
Девочка и сама не догадывается, какую роль сыграла.
Актриса Анастасия Заворотнюк была замужем за Петром Чернышевым десять лет, прежде чем решилась завести ребенка. Их общей дочери Миле было всего несколько месяцев, когда актрисе диагностировали рак мозга. С тех пор Анастасия ведет затворнический образ жизни, все силы отдавая лечению.
Оказалось, что решилась на третьего ребенка актриса не просто так. Она увидела маленькую дочь Татьяны Навки на льду и не могла отвести глаз от очаровательной малышки. Именно Надежда, делавшая свои первые шаги в фигурном катании, вдохновила Заворотнюк снова стать матерью. О своем решении Анастасия сообщила мужу, и он ее поддержал.
Сегодня Надежде Песковой уже семь лет, она нередко выходит на лед вместе с матерью в ледовых шоу и постоянно появляется в социальных сетях Навки, умиляя подписчиков. Белокурая девочка похожа на настоящего ангела — неудивительно, что при виде нее у женщин появляться желание родить такую же дочку.