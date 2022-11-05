Эта маленькая цыганочка покорила всех в СССР? Куда сейчас пропала актриса из фильма «Табор уходит в небо»

Одним из самых ярких эпизодов фильма «Табор уходит в небо» была песня юной цыганки, танцевавшей для главного героя. Начинающую актрису звали Алена Бузылева. Бузылева покорила режиссера Эмиля Лотяну своим чистым высоким голосом.

Съемки картины шли два года: с юную актрису учительница, чтобы девочка не отстала по программе.

После школы Алена Бузылева снялась в нескольких картинах – «Возвращение Будулая», «Только не уходи», «Гаджо», «Предсказание».

Но свою жизнь артистка решила связать не с кино, а со сценой – Бузылева стала исполнительницей цыганских песен и романсов. Много лет она работала в театре «Ромэн» и в ансамбле «Цыганские напевы», а позже занялась сольной карьерой. Личную жизнь Алена Бузылева держит в секрете, однако известно, что артистка замужем и у нее есть дети.