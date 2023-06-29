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Эта крошка чудом не осталась инвалидом, а потом завоевала любовь миллионов: вот о какой актрисе речь

29 июня 2023 15:45
Эта крошка чудом не осталась инвалидом, а потом завоевала любовь миллионов: вот о какой актрисе речь

Жизнь артистки могла сложиться совершенно иначе.

Зрители знают Анну Снаткину по десяткам популярных проектов. «Два холма», «Татьянин день», «Пушкин. Последняя дуэль» и другие картины помогли ей завоевать любовь и зрителей, и критиков. При этом далеко не все в курсе, что на экранах знаменитость могла и не оказаться.

Дело в том, что в детстве Анна получила весьма серьезную травму позвоночника. Врачам удалось восстановить здоровье ребенка, однако спустя несколько лет проблемы вновь дали о себе знать. Специалисты были уверены: вполне вероятно, что в будущем Снаткину разобьет паралич и она окажется прикована к кровати на всю оставшуюся жизнь.

Однако артистке удалось победить болезнь. Немало времени она потратила на терапию и тренировки под пристальным вниманием врачей. И в итоге встала на ноги, построила успешную карьеру и воспитывает дочь Веронику вместе со своим мужем Виктором Васильевым.

Эта крошка чудом не осталась инвалидом, а потом завоевала любовь миллионов: вот о какой актрисе речь
Фото: Соцсети, Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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