Эта крошка чудом не осталась инвалидом, а потом завоевала любовь миллионов: вот о какой актрисе речь

Зрители знают Анну Снаткину по десяткам популярных проектов. «Два холма», «Татьянин день», «Пушкин. Последняя дуэль» и другие картины помогли ей завоевать любовь и зрителей, и критиков. При этом далеко не все в курсе, что на экранах знаменитость могла и не оказаться.

Дело в том, что в детстве Анна получила весьма серьезную травму позвоночника. Врачам удалось восстановить здоровье ребенка, однако спустя несколько лет проблемы вновь дали о себе знать. Специалисты были уверены: вполне вероятно, что в будущем Снаткину разобьет паралич и она окажется прикована к кровати на всю оставшуюся жизнь.

Однако артистке удалось победить болезнь. Немало времени она потратила на терапию и тренировки под пристальным вниманием врачей. И в итоге встала на ноги, построила успешную карьеру и воспитывает дочь Веронику вместе со своим мужем Виктором Васильевым.