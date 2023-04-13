Эта красотка снималась в «Игре престолов»: узнать ее невозможно (фото)

Дети из телехита «Игра престолов» уже давно стали взрослыми, поэтому узнать их почти невозможно. Особенно это относится к тем актерам, которым приходилось сниматься в гриме.

Все точно вспомнят девочку с «серой хворью» по имени Ширен Баратеон. Из-за недуга ее лицо было наполовину изуродовано и походило на кору дерева. Гримеры провели невероятную работу, ведь от природы актриса Керри Инграм — настоящая красавица. Достаточно взглянуть на ее фото.

Сегодня в повзрослевшей Керри не узнать те несчастную девочку с «серой хворью». У 23-летней Инграм потрясающие светлые волосы, роскошные ресницы и обворожительная улыбка. Свою красоту она подчеркивает гламурным стилем и ярким макияжем.

В это трудно поверить, но, как и ее киногероиня, Керри страдает от серьезного заболевания. У актрисы хрупкие кости, и ей приходится лечиться в клиниках. Но недуг не мешает Инграм выходить на сцену, петь и танцевать.

Роль в «Игре престолов» стала не первой в фильмографии Керри. Ранее она снималась в фильме «Робин Гуд». Позднее актриса появилась в картинах «Отверженные», «Нашествие врагов» и «Волчий зал».