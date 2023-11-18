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Эта красивая песня о коне покорила многих россиян: вот о чем на самом деле пела группа The Beatles

18 ноября 2023 08:15
Эта красивая песня о коне покорила многих россиян: вот о чем на самом деле пела группа The Beatles

«Конь тугезый» был не так прост.

Группу The Beatles обожали и обожают во всем мире. Россияне не исключение. Одна из самых известных песен бойз-бенда — это Come together, которую соотечественники легко адаптировали как «Конь тугезый» и горланили на всех концертах и квартирниках без стеснения.

Однако пела ливерпульская четверка, конечно же, не про коня. Композиция — один из заключительных шедевров Джона Леннона, который можно найти в последнем альбоме коллектива. Дословно переводится как «Соберемся вместе».

Песня носила политический подтекст и была посвящена поддержке Тимоти Лири в его борьбе с Рональдом Рейганом за губернаторский пост. Слоган Лири звучал как Come together, join the party. Леннон сделал из слогана мотивирующий и яркий шлягер.

Со временем общественно-политическая составляющая композиции забылась, и остались лишь незабываемая мелодия и эмоциональный текст, создавшие хит, который поют во всех уголках планеты Земля уже более 50 лет.

Фото: Legion-Media
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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