Эта красивая песня о коне покорила многих россиян: вот о чем на самом деле пела группа The Beatles

Группу The Beatles обожали и обожают во всем мире. Россияне не исключение. Одна из самых известных песен бойз-бенда — это Come together, которую соотечественники легко адаптировали как «Конь тугезый» и горланили на всех концертах и квартирниках без стеснения.

Однако пела ливерпульская четверка, конечно же, не про коня. Композиция — один из заключительных шедевров Джона Леннона, который можно найти в последнем альбоме коллектива. Дословно переводится как «Соберемся вместе».

Песня носила политический подтекст и была посвящена поддержке Тимоти Лири в его борьбе с Рональдом Рейганом за губернаторский пост. Слоган Лири звучал как Come together, join the party. Леннон сделал из слогана мотивирующий и яркий шлягер.

Со временем общественно-политическая составляющая композиции забылась, и остались лишь незабываемая мелодия и эмоциональный текст, создавшие хит, который поют во всех уголках планеты Земля уже более 50 лет.