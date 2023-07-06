Эта копия Орбакайте даже не подозревала, что однажды станет главной звездой ТВ: вот о ком речь

Сегодня Лера Кудрявцева известна как одна из главных ведущих страны. Знаменитость работала во многих популярных шоу, а рейтинги ее программ становятся все выше и выше. При этом журналистика никогда не была мечтой звезды экрана.

Так, родилась Кудрявцева в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск, а ее родителями были научные сотрудники, отличавшиеся строгостью воспитания. Но бойкая Кудрявцева не планировала связывать свою жизнь с наукой, поэтому поступила на факультет театральной режиссуры. А спустя несколько лет переехала в Москву к своей тете Оксане.

В столице Кудрявцева не сразу попала на малые экраны. Однажды она познакомилась с музыкантом «Ласкового мая» Сергеем Ленюком, благодаря которому начала работать на подтанцовках и бэк-вокале у артистов. И спустя несколько лет продюсер шоу «Партийная зона» пригласил ее в свой проект.

Как отмечают поклонники, в начале карьеры телеведущая выглядела совершенно иначе. Девушка активно экспериментировала с внешностью и была похожа на Кристину Орбакайте. Но со временем она полностью изменилась, однако сама ведущая утверждает, что не сделала ни одной пластической операции.