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Эта копия Орбакайте даже не подозревала, что однажды станет главной звездой ТВ: вот о ком речь

6 июля 2023 06:00
Эта копия Орбакайте даже не подозревала, что однажды станет главной звездой ТВ: вот о ком речь

Случайная встреча полностью изменила ее жизнь.

Сегодня Лера Кудрявцева известна как одна из главных ведущих страны. Знаменитость работала во многих популярных шоу, а рейтинги ее программ становятся все выше и выше. При этом журналистика никогда не была мечтой звезды экрана.

Так, родилась Кудрявцева в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск, а ее родителями были научные сотрудники, отличавшиеся строгостью воспитания. Но бойкая Кудрявцева не планировала связывать свою жизнь с наукой, поэтому поступила на факультет театральной режиссуры. А спустя несколько лет переехала в Москву к своей тете Оксане.

В столице Кудрявцева не сразу попала на малые экраны. Однажды она познакомилась с музыкантом «Ласкового мая» Сергеем Ленюком, благодаря которому начала работать на подтанцовках и бэк-вокале у артистов. И спустя несколько лет продюсер шоу «Партийная зона» пригласил ее в свой проект.

Как отмечают поклонники, в начале карьеры телеведущая выглядела совершенно иначе. Девушка активно экспериментировала с внешностью и была похожа на Кристину Орбакайте. Но со временем она полностью изменилась, однако сама ведущая утверждает, что не сделала ни одной пластической операции.

Эта копия Орбакайте даже не подозревала, что однажды станет главной звездой ТВ: вот о ком речь
Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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