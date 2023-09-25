Эта Констанция признана лучшей в мире: есть только один изъян
Зрители до сих пор не могут смириться.
Кто только не экранизировал роман Александра Дюма «Три мушкетера». Множество разноплановых актрис примерили на себя амплуа Констанции. Но лучшей в мире признали звезду из СССР.
В роли возлюбленной д’Артаньяна Ирина Алферова была очаровательна. Георгий Юнгвальд-Хилькевич не ожидал такого успеха. Режиссер не хотел работать с артисткой, считая ее красоту слишком холодной для рокового образа. Но зрители его взгляды не разделили и сразу влюбились в героиню знаменитости.
Смущал их лишь один нюанс. Постановщик был зол из-за того, что в Госкино ему навязали Алферову, на месте которой он видел Евгению Симонову. С чересчур славянской внешностью супруги Александра Абдулова поделать он ничего не мог, а вот ее низкий грубый голос легко подменил «дрожащим» голосом Анастасии Вертинской. Зрители чувствовали это несоответствие. Многие до сих пор не смирились с решением кинодела.
«Ирина Алферова просто прелесть, а вот озвучка мне совсем не понравилась. По-моему, только испортила всю роль», «Всегда смотрю этот фильм только из-за Ирины Алферовой. Жалко только, что не она озвучивала», «Вот теперь понятно, почему она иногда таким дурацким голосом говорила. Но, несмотря ни на что, ей удалось покорить зрителя своей редкой красотой. Даже Голливуд отдыхает», — пишут в Сети.