Эта Констанция признана лучшей в мире: есть только один изъян

Кто только не экранизировал роман Александра Дюма «Три мушкетера». Множество разноплановых актрис примерили на себя амплуа Констанции. Но лучшей в мире признали звезду из СССР.

В роли возлюбленной д’Артаньяна Ирина Алферова была очаровательна. Георгий Юнгвальд-Хилькевич не ожидал такого успеха. Режиссер не хотел работать с артисткой, считая ее красоту слишком холодной для рокового образа. Но зрители его взгляды не разделили и сразу влюбились в героиню знаменитости.

Смущал их лишь один нюанс. Постановщик был зол из-за того, что в Госкино ему навязали Алферову, на месте которой он видел Евгению Симонову. С чересчур славянской внешностью супруги Александра Абдулова поделать он ничего не мог, а вот ее низкий грубый голос легко подменил «дрожащим» голосом Анастасии Вертинской. Зрители чувствовали это несоответствие. Многие до сих пор не смирились с решением кинодела.